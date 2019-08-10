Украинцы засмеяли купающуюся в платье Надежду Савченко

Интернет-пользователи засмеяли героя Украины и бывшего депутата Верховной Рады Надежду Савченко, которая искупалась в Балтийском море в платье. Видео доступно в Twitter юзера @nodumagos.

На опубликованных кадрах видно, как бывший политик прогуливается вдоль балтийского побережья в длинном зеленом платье, а затем прямо в одежде заходит в море и уплывает вдаль.

Комментаторы принялись строить догадки, почему Савченко искупалась в море в платье. «Надя Савченко не похудела к лету, вот и купается в одежде. Все ж логично», — предположил один из пользователей. «Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та», — поиронизировал другой. «Обнищала с этой политикой, так что, как цыгане, одновременно стирает и моется», — пошутил микроблогер @evergre74738703.

Сама Савченко объяснила свой поступок тем, что вода в море была недостаточно теплой. «Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!» — написала она в Facebook, прикрепив к посту фотографии прогулки по набережной.

В июле президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море во время поездки в Одессу. Отмечалось, что отдыхающих не разгоняли специально перед визитом президента. Его поступок восхитил украинцев. Позднее глава государства объяснил, что таким образом он демонстрирует желание быть «ближе к людям».

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