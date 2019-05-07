Бывший СССР
 
Последние новости
В США раскрыли «реальные» траты России на оборону
Турцию и США решили отговорить от взаимных санкций из-за российских С-400
В Шереметьево открестились от связи с глумящимися над SSJ-100 «сотрудниками»
Morgan Stanley завершит работу в России
Киев задумал запретить въезд иностранцам с георгиевскими лентами
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Раскрыта стоимость квартир в «доме Зеленского»
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Кокорин выступил с последним словом со слезами
Новости партнеров

Савченко поделилась ожиданиями от президентства Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Надежда Савченко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала о важном шаге, который должен будет сделать избранный президент страны Владимир Зеленский. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Савченко, в первую очередь Зеленский должен будет защитить Украину от влияния извне. Она подчеркнула, что такое пока не удавалось ни одному президенту. «Поэтому нужно уходить от внешнего влияния, но не потерять при этом союзников. Для этого нужно иметь мудрость и хороших советников», — отметила Савченко.

Депутат отметила, что избранному президенту будет непросто выполнять обязанности, так как против него «будут задействованы все политтехнологии» для снижения рейтинга партии «Слуга народа». Партия не сможет собрать столько же поддержки, как сам Зеленский, однако «бороться за это стоит, если есть соответствующая идея», добавила она.

В апреле Савченко заявляла, что собирается поддерживать Владимира Зеленского. При этом, по некоторым вопросам депутат выразила готовность дискутировать с избранным президентом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"ЭТО НЕ УДАВАЛОСЬ НИ ОДНОМУ ПРЕЗИДЕНТУ": САВЧЕНКО ОБЪЯСНИЛА, ЧЕГО ЖДЕТ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО
Савченко оценила программу Зеленского
Савченко рассказала о своих политических предпочтениях
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06 6 мая

На два фронта

В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
00:26Сегодня

Киев задумал запретить въезд иностранцам с георгиевскими лентами

20:47 6 мая

На Украине отчитались о предотвращении российской диверсии

21:06 6 мая

Военнослужащая упала в обморок рядом с Порошенко

Бывший СССР00:11 4 мая

Латышские крестоносцы

Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
14:28 6 мая

Глава МИД Украины объяснил желание подать в отставку политической культурой

20:54 6 мая

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

21:36 6 мая

Саакашвили анонсировал возвращение на Украину и спасение Грузии

Бывший СССР00:0121 апреля

Последняя битва

Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?
12:18 6 мая

Зеленский продолжит курс Порошенко

18:09 6 мая

Командовавший боями за Дебальцево возглавил армию Украины в Донбассе

16:38 6 мая

Латвийские евродепутаты поругались из-за России

Россия
При возгорании SSJ-100 погиб 41 человек
Экипаж посадил объятый пламенем самолет в аэропорту Шереметьево
«Положишь находку в карман — и уже не жилец»
 
В России станет меньше баров и больше гаражей
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в мае
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
В Шереметьево открестились от связи с глумящимися над SSJ-100 «сотрудниками»
Шереметьево заработал в штатном режиме
Все материалы
Мир
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Турцию и США решили отговорить от взаимных санкций из-за российских С-400
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Посол США завершит работу в Киеве
Почти 60 африканцев пришли к упавшему бензовозу за топливом и умерли
Военные корабли США третий раз за год возмутили Китай
Поражение соратника Эрдогана на выборах отменили
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Киев задумал запретить въезд иностранцам с георгиевскими лентами
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Военнослужащая упала в обморок рядом с Порошенко
Савченко поделилась ожиданиями от президентства Зеленского
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Саакашвили анонсировал возвращение на Украину и спасение Грузии
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Родовое проклятие
 
Morgan Stanley завершит работу в России
«Нафтогаз» затеял новый спор с «Газпромом»
Российская компания отказалась от Sukhoi Superjet 100
Украина получила «чистую» нефть из России
Все материалы
Силовые структуры
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Майский градус
В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Криминальные авторитеты выступили против главного вора в законе Азербайджана
Следствие показало перемещение сгоревшего SSJ-100 с взлетно-посадочной полосы
Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево
Все фрагменты сгоревшего SSJ-100 убрали со взлетно-посадочной полосы
Все материалы
Наука и техника
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Затонувший советский Щ-302 «Окунь» сняли на видео
В США раскрыли «реальные» траты России на оборону
Названа загадочная болезнь Леонардо да Винчи
Россия уличила США в отставании по лазерному оружию
Все материалы
Спорт
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Переживший инфаркт Касильяс выписался из больницы
Оливер Халашши«Отец был великим человеком»
Одноногий венгр выиграл две Олимпиады, пережил войну, но погиб от пули советского солдата
Бывший чемпион «Формулы-1» рассказал о неуважении Шумахера к соперникам
Боец MMA «позабыл» о контракте в России и отправился в UFC
Бывшая воспитанница Тутберидзе вспомнила о тренировках со сломанными пальцами
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
Все материалы
Культура
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
«К сожалению, в моде кальянный рэп»
Этот российский музыкант впечатлил Оксимирона и стал героем новой волны R’n’B
Сергей Лазарев пожаловался на критерии оценивания на «Евровидении»
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Россия ответила Литве на запрет въезда Лепса в страну
Актер сериала «Побег» попал в аварию в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Звезду YouTube отправили в тюрьму на 10 лет за детское порно
Партнерский материал
Влюбленных блогеров раскритиковали за поцелуй над пропастью
Спасшийся из горящего самолета игрок «Что? Где? Когда?» рассказал о произошедшем
Все материалы
Ценности
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Гостью высмеяли за попытку перещеголять невесту на свадьбе
Модель без передних зубов стала лицом Gucci
Роспотребнадзор дал рекомендации по приготовлению пищи на праздники
Раскрыт секрет нового календаря Pirelli
Все материалы
Путешествия
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Российский пассажирский самолет потерял связь с диспетчерами
Разъяренный пассажир покусал полицейского в аэропорту
Опубликовано видео из диспетчерской Шереметьево при посадке SSJ-100
Российский парапланерист погиб в Турции
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Новорожденного ребенка Меган Маркл сравнили с Елизаветой II
В канадской квартире нашли 300 кошек
Принц Гарри прокомментировал рождение первенца
Меган Маркл родила мальчика
Все материалы
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Надежный старый друг
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
Недостающее звено
Jaguar XJ Spider, который мог прийти на смену легендарному E-Type
«Траки» как искусство
Субкультура бескапотных грузовиков, о которой вы не подозревали
Названы лучшие автомобильные медиасистемы
Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Пикап Mercedes-Benz обзавелся спецверсией Edition 1
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Раскрыта стоимость квартир в «доме Зеленского»
Соседство с Эйфелевой башней оценили в 220 миллионов евро
Многодетным россиянам захотели компенсировать расходы на ипотеку
Обозначены масштабы подорожания российского жилья
Все материалы