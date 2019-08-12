Названы достойные общения с украинской властью российские СМИ

В России есть всего четыре издания, которые новые украинские власти считают профессиональными. С таким заявлением в интервью изданию «Детектор Медиа» выступил советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, комментируя общение представителей команды президента с российскими СМИ.

По его словам, интервью главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова российскому изданию «Коммерсантъ» не вредит имиджу партии, потому что в этой газете «можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения, а правду о том, что происходит на Украине». Он отметил, что сам также общался со специальным корреспондентом издания Владимиром Соловьевым, напомнив, что «он родился в Одессе, вырос в Кишиневе».

Среди других СМИ, с которыми Потураев допускает общение украинских политиков, помимо «Коммерсанта» советник президента Украины назвал «Новую газету», «Дождь» и «Эхо Москвы».

В начале августа Разумков дал интервью российскому изданию «Коммерсант», тем самым нарушив негласный запрет на общение украинских политиков с российскими СМИ. Одной из тем его разговора с журналистом Соловьевым стала ситуация в Донбассе. Говоря об этом, лидер «Слуги народа» фактически отказался от выполнения Киевом минских соглашений, заявив, что с помощью законов и изменения конституции решить конфликт на юго-востоке Украины не получится.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и так далее.

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