США пригрозили выйти из ВТО при необходимости

Президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает «Интерфакс».

«Мы выйдем, если это будет необходимо», — отметил Трамп. По его словам, на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США. Глава государства напомнил, что неоднократно критиковал организацию и предупреждал о возможным выходе из нее, если ВТО не улучшит свою работу.

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Американский лидер выразил недовольство из-за того, что до его прихода к власти Вашингтон проигрывал все споры в ВТО. В настоящий момент США выигрывают большинство споров, потому что в ВТО «знают, что у них под ногами не очень твердая почва», заверил Трамп.

В 2018 году Трамп заявил, что ВТО очень плохо обращается с США на протяжении многих лет, и организации необходимо измениться. В ином случае он пригрозил покинуть организацию. В частности, он назвал предложение Евросоюза по тарифам на автомобили «недостаточно хорошим».

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