В России оценили планы Польши повысить цены на транзит газа

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление представителя правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах добиться повышения цены на транзит российского газа. Об этом пишет RT.

«Польша — страна, которая проводит постоянную и многолетнюю антироссийскую политику, находясь в плену русофобских взглядов. С другой стороны, положителен тот факт, что они собираются добиваться. То есть поляки будут предлагать России что-то, связанное с повышением транзита», — сказал Цеков.

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Сенатор добавил, что в результате цены на газ повысятся и для стран Европы, которые на это «должны соответствующим образом реагировать».

Ранее Петр Наимский заявил, что власти Польши выразили недовольство слишком низкой платой за транзит газа от российского «Газпрома». Существующую плату он назвал близкой к нулю. «Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным», — отметил Наимский. Пересмотр контракта после 2020 года и повышение цен он назвал «вопросом бизнеса».

Сейчас Польша получает 21 миллион злотых (5,4 миллиона долларов) за транзит российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа». За какой срок предусмотрен такой тариф, Наимский не уточнил. Условия контракта не разглашаются.

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