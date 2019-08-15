Венесуэла согласилась принять российские боевые корабли

Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ подписали российский министр обороны Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес на встрече в Москве. Он предусматривает визиты кораблей в порты обеих стран.

Как отмечается, главы министерств также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, они затронули ситуацию в Венесуэле и ряд других тем.

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Ранее в августе Вашингтон предостерег Россию от плотного сотрудничества с Венесуэлой в финансовой сфере на фоне введения новых санкций в отношении Каракаса.

В конце июня Россия объявила, что отзывает своих специалистов, которые прибыли в южноамериканскую страну для обслуживания военной техники. Москва до этого указывала, что военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется» и новые миссии могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.

Президент США Дональд Трамп при этом заявлял, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других стран объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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