Британия решила помешать России лишить весь мир интернета

Великобритания запретила поставлять России подводные аппараты. Об этом сообщило британское управление по контролю за экспортом.
Запрет начал действовать с 14 августа. Ограничения наложены на товары двойного назначения и затрагивают передачу как готовой продукции, так и программного обеспечения или технологий. Указывается, что заявки на экспорт будут внимательно изучаться в каждом отдельном случае.
Дополнительные меры приняты в связи с тем, что «Россия развивает определенные возможности, в том числе способность отследить, получить доступ и повреждать подводные кабели связи».
Ранее сообщалось, что под запрет попали подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для аппаратов. Меру также называли «прямым следствием разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны».
В июне сообщалось, что Великобритания и Россия изучают возможности для размораживания дипломатических отношений.
Отношения между странами испортились в марте прошлого года, после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сразу после случившегося Лондон обвинил высшее руководство России в причастности к преступлению. Москва последовательно указывает на отсутствие каких-либо доказательств.