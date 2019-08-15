Британия решила помешать России лишить весь мир интернета

Великобритания запретила поставлять России подводные аппараты. Об этом сообщило британское управление по контролю за экспортом.

Запрет начал действовать с 14 августа. Ограничения наложены на товары двойного назначения и затрагивают передачу как готовой продукции, так и программного обеспечения или технологий. Указывается, что заявки на экспорт будут внимательно изучаться в каждом отдельном случае.

Дополнительные меры приняты в связи с тем, что «Россия развивает определенные возможности, в том числе способность отследить, получить доступ и повреждать подводные кабели связи».

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Ранее сообщалось, что под запрет попали подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для аппаратов. Меру также называли «прямым следствием разработки Россией нетрадиционных средств ведения войны».

В июне сообщалось, что Великобритания и Россия изучают возможности для размораживания дипломатических отношений.

Отношения между странами испортились в марте прошлого года, после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сразу после случившегося Лондон обвинил высшее руководство России в причастности к преступлению. Москва последовательно указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

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