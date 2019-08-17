Новичок АПЛ потерпел второе подряд поражение на старте турнира

«Астон Вилла» на своем поле уступила «Борнмуту» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей забитыми мячами отметились Джошуа Кинг и Гарри Уилсон. В составе хозяев гол на свой счет записал Дуглас Луис.

Для «Астон Виллы», вернувшейся в этом сезоне в АПЛ, поражение стало вторым подряд. В третьем туре бирмингемцы 23 августа примут «Эвертон». «Борнмут» через два дня на своем поле сыграет с «Манчестер Сити».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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