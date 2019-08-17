Гол на десятой минуте принес «Эвертону» первую победу в сезоне АПЛ

«Эвертон» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на десятой минуте забил бразильский полузащитник Бернард.

Для «Эвертона» эта победа стала первой в сезоне. В следующем туре ливерпульцы 23 августа сыграют на выезде с «Астон Виллой». «Уотфорд» на день позже дома примет «Вест Хэм».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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