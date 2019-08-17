«Вест Хэм» продолжил безвыигрышную серию в АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» на выезде во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл вничью с «Брайтоном». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

Встреча завершилась со счетом 1:1. Основные события в матче развернулись во втором тайме. На 61-й минуте игры Чичарито вывел гостей вперед, а через четыре минуты Леандро Троссард восстановил равенство.

«Вест Хэм», разгромно проигравший в первом туре «Манчестер Сити» (0:5), пока не может победить на старте турнира. 24 августа «молотобойцы» на выезде сыграют с «Уотфордом». «Брайтон» следующий тур проведет дома: в тот же день «чайки» примут «Саутгемптон».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!