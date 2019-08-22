США оправдали «нарушение» Россией ракетного договора угрозой вокруг границ

Россия решила нарушить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Госдепа.

«По оценкам США, решение России нарушить ДРСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг ее границ», — объяснили американские дипломаты.

Кроме того, в Вашингтоне напомнили, что Москва заявляла о желании выйти из договора еще в 2004-м. «К 2006 году высокопоставленные российские чиновники начали публично заявлять о своем разочаровании договором и проявлять повышенный интерес к размещению наземных ракет средней дальности», — сказано в документе.

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18 августа Министерство обороны США испытало крылатую ракету наземного базирования. Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отмечал, что Москва не будет вступать в новую гонку вооружений, но может «асимметрично ответить».

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещалось производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

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