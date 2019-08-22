Картонный российский футболист оказался дороже оригинала

Казанский «Рубин» продал с аукциона картонную копию российского хавбека Алексея Сутормина за 85 тысяч рублей. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Торги «Рубин» провел в социальной сети. Казанцы пообещали перечислить вырученные деньги на выплаты академиям и клубам, за которые выступал настоящий Сутормин.

20 августа выяснилось, что трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» составил 50 тысяч рублей. Позже за такую же сумму футболист пополнил состав «Зенита». При этом портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

8 июля «Зенит» объявил о приобретении Сутормина. По сообщениям СМИ, питерский клуб интересовался полузащитником, когда он еще выступал в составе «Оренбурга». В составе санкт-петербургского клуба он провел шесть матчей в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

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