Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Россия побила рекорд по числу долгожителей
Подруги нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями» об их судьбах
Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона
Берлин высказался об исторической ответственности за Вторую мировую войну
Россия рассказала об угрозе краха еще одного ракетного договора с США
Китай отказался разговаривать с Россией и США о контроле над вооружениями
Умер актер Виктор Власов
Джонсон положил ногу на стол перед Макроном и показал «отсутствие манер»
Новости партнеров

Россия обвинила Запад в «подхрюкивании» США

Перейти в «Мою Ленту»

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подвел итоги экстренного заседания Совета Безопасности по вопросу американских ракетных испытаний. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает ТАСС.

По его словам, заседание оказалось «до скучности предсказуемым». «Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что Москва рассчитывала на победу здравого смысла, в связи с чем организовала эту встречу, однако эти ожидания не оправдались. «Созданная нашими западными партнерами параллельная реальность, где не требуется никаких доказательств и достаточно голословных обвинений в духе "highly likely", такое поведение считается нормальным», — заявил он.

18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей «Томагавк». Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отмечал, что Москва не будет вступать в новую гонку вооружений, но может «асимметрично ответить».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году между СССР и США, перестал действовать 2 августа. Согласно ему, сторонам не разрешалось иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай отказался разговаривать с Россией и США о контроле над вооружениями
США оправдали «нарушение» Россией ракетного договора угрозой вокруг границ
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Европу предупредили о будущем под прицелом ракет из-за Трампа
Россия рассказала об угрозе краха еще одного ракетного договора с США
Другие материалы рубрики
Мир00:0422 августа

Большой китайский брат

Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
01:47Сегодня

Берлин высказался об исторической ответственности за Вторую мировую войну

01:00Сегодня

Китай отказался разговаривать с Россией и США о контроле над вооружениями

00:30Сегодня

Трамп поговорит с Меркель о зависимости Европы от российского газа

Мир00:0220 августа
Амос Сильвер

Мистер бонг

Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
23:2122 августа

Вашингтон оценил ядерный потенциал России

22:4522 августа

Джонсон положил ногу на стол перед Макроном и показал «отсутствие манер»

22:2122 августа

США предложили вернуть Россию в G7 при одном условии

Мир00:0215 августа

Могут повторить

Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
21:2522 августа

США оправдали «нарушение» Россией ракетного договора угрозой вокруг границ

20:5822 августа

Королеву красоты лишили титула за ненависть к феминизму

20:2622 августа

Еще одна страна выступила резко против возвращения России в G7

Россия
Россия побила рекорд по числу долгожителей
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
Россия рассказала об угрозе краха еще одного ракетного договора с США
Конфликт с цыганами привел к волнениям в российском селе
Массовая драка, поножовщина и ОМОН: что происходит в Кузбассе
Российский чиновник состарил себя на 34 года ради пенсии
«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»
Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
Европу предупредили о будущем под прицелом ракет из-за Трампа
Все материалы
Мир
Берлин высказался об исторической ответственности за Вторую мировую войну
«Там можно найти пришельцев»
 
Китай отказался разговаривать с Россией и США о контроле над вооружениями
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Трамп поговорит с Меркель о зависимости Европы от российского газа
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Вашингтон оценил ядерный потенциал России
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский попросил Евросоюз воспротивиться возвращению России в G7
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
«Отец литовской независимости» обратился к богатейшему человеку мира
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Украинский мэр похвастался ремонтом туалета без кабинок в детсаду
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Стали известны подробности предстоящего обмена между Россией и Украиной
Все материалы
Экономика
Украинские банки получили рекордную прибыль из-за долгов украинцев
Глубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
«Газпрому» разрешили задавить конкурентов
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Названы опасные для людей электрические чайники
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Трамп возмутился из-за конкуренции с Германией
Все материалы
Силовые структуры
Майор Николай Евтух на инвалидной коляске покорил Эльбрус
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Набитый оружием сейф нашли в московском магазине
Семен ЕрмолинскийБеглецы на миллион
Это самые опасные преступники России. За их поимку государство платит большие деньги
Обчищавший офисы кредиторов «заяц» попался полиции
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские изнасиловали девушку в служебном автомобиле
Все материалы
Наука и техника
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем это грозит России?
Apple покажет новые смартфоны
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Первый полет нового российского беспилотника показали на видео
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Опровергнуто устоявшееся представление об эволюции людей
Все материалы
Спорт
Тарасова выступила с критикой показательных номеров Медведевой
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
«Спартак» проиграл в первом матче за выход в групповой этап Лиги Европы
«Он сразу сказал мне тренироваться отдельно»
Чемпион мира провалился в «Манчестер Юнайтед». Из клуба его выжил Моуринью
Избитый Макгрегором пожилой мужчина прокомментировал случившееся
Партнерский материал
«Люблю то, что связано с преодолением»
Этот россиянин был лучшим биатлонистом мира. Теперь он спускается в вулканы и лезет в горы
Темнокожие футболисты получат привилегии
Все материалы
Культура
Стало известно о тайном завещании Майкла Джексона
«Свобода, равенство и братство — но не для всех»
Режиссер «Малышки зомби» о Франции, Гаити и рифме между рабством и вуду
Умер актер Виктор Власов
Виктор ПелевинЖук лапкой потрогал
Виктор Пелевин об «американской гендерной шизе», которую придумали российские спецслужбы
От Никаса Сафронова потребовали десятки тысяч евро за его утонувшую картину
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Фанаты призвали штурмовать здание Sony ради возвращения Человека-паука
Все материалы
Интернет и СМИ
На Украине отменили лекцию главреда «Медузы» из-за травли
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Малышева облачилась в несуразный халат и разочаровала поклонников
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Парень оставил девушку на заправке и обрек ее на страдания
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Все материалы
Ценности
Новую супербактерию назвали причиной смерти Аллы Вербер
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
В сети возмутились чехлами для телефона с жертвами Освенцима
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Российский бренд снял в рекламе бикини полных женщин и обрадовал покупателей
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Назван процент никогда не пробовавших пиццу россиян
Все материалы
Путешествия
Назван самый выгодный для полета за границу город России
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Желание покинуть Украину вынудило туристов смыть паспорта в унитаз
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Врачи оценили шансы на выживание затянутой в бассейн 12-летней россиянки
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Названы самые дорогие отели России
Все материалы
Из жизни
Подруги нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями» об их судьбах
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Живший в неволе лев растерзал хозяина
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Термиты съели миллионную заначку девушки
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Посетительницы зоопарка выцарапали свои имена на шкуре доверчивого носорога
Все материалы
Забытый и странный автомобиль Maserati
Кто так вольно обошелся со стилем прославленной марки?
Тест Hyundai Tucson: дизель вместо турбомотора
Ездим на дизельном кроссовере, сравниваем его с конкурентами и считаем деньги
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
Toyota прекратит выпуск RAV4 в России
В России заметили самый большой кроссовер Hyundai
У Suzuki появился бюджетный компактвэн с тремя рядами кресел
Все материалы
Дом
Лолита развязала войну с ТСЖ
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Маленькой девочке подарили Хогвартс
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Найдены города с мечтающими о бегстве россиянами
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Московское жилье утратило популярность
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Определены сроки запуска беспилотных поездов на железных дорогах России
В России предложили платить врачам по-новому
Все материалы