Европу предупредили о будущем под прицелом ракет из-за Трампа

Мир стоит в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за действий США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Он выразил обеспокоенность из-за геополитических амбиций США и их готовности к гонке вооружений, о чем ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп. Так, по его словам, Вашингтон способен «превзойти в материальном и техническом плане любых своих потенциальных соперников».

Полянский призвал страны Евросоюза противостоять США. «Неужели вы не понимаете, что своим поддакиванием американцам вы возвращаете из небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты?» — приводит слова дипломата Telegram-канал Пул N3.

Постпред Росии в ООН добавил, что Россия никогда не прибегнет к этой мере первой. «Но с учетом того, что у США явно берет верх желание поиграть мускулами, до описанной ситуации, возможно, осталось не так много времени», — предупредил он.

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18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей «Томагавк». Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отмечал, что Москва не будет вступать в новую гонку вооружений, но может «асимметрично ответить».

Действие договора официально прекратилось 2 августа этого года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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