Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Матч окончен
1:2
Кристал Пэлас
Лондон
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Краснодар
Краснодар
Матч окончен
1:1
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 7-й тур
Шальке-04
Гельзенкирхен
Матч окончен
0:3
Бавария
Мюнхен
Германия - Бундеслига • 2-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Матч окончен
3:1
Арсенал
Лондон
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Сегодня
Начало в 18:30 (МСК)
Бёрнли
Бёрнли
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Сегодня
Начало в 18:30 (МСК)
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Англия - Премьер-лига • 3-й тур
Крылья Советов
Самара
Сегодня
Начало в 19:00 (МСК)
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 7-й тур
Леганес
Леганес
Сегодня
Начало в 20:00 (МСК)
Атлетико М
Мадрид
Испания - Примера • 2-й тур
Новак Джокович
Завтра
Начало в 20:30 (МСК)
Роберто Карбальес-Баэна
US Open (м)
Последние новости
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Женщина посадила ребенка на цепь и обмотала скотчем
Казаки массово избили прохожего
Игрок «Борнмута» забил мяч «Манчестер Сити» ударом в девятку со штрафного
США договорились торговать с Японией по-новому
Исполнение гимна Украины в самолете сочли «невообразимым идиотизмом»
Семья бывшего игрока «Баварии» наотрез отказалась ехать в Россию
Сторонники Трампа обиделись на рэпера A$AP Rocky
Пьяный россиянин раздал стриптизершам 80 тысяч евро и пожаловался на кражу
Новости партнеров

«Манчестер Сити» одержал выездную победу и вышел на второе место в АПЛ

Перейти в «Мою Ленту»

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горожан. На дубль Серхио Агуэро и забитый мяч Рахима Стерлинга хозяева сумели ответить голом Гарри Уилсона после удара в девятку со штрафного.

После трех туров «Манчестер Сити» имеет в активе семь очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» набрал четыре очка и расположился на десятой строчке.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Игрок «Борнмута» забил мяч «Манчестер Сити» ударом в девятку со штрафного
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Игрок «Борнмута» забил мяч «Манчестер Сити» ударом в девятку со штрафного
Появилось видео с лучшими моментами матча «Ливерпуль» — «Арсенал»
«Ливерпуль» выдал рекордную победную серию в АПЛ в истории клуба
«Манчестер Сити» поддержал ЛГБТ новой формой
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

Винни-Топор

Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
17:48Сегодня

Игрок «Борнмута» забил мяч «Манчестер Сити» ударом в девятку со штрафного

17:34Сегодня

Семья бывшего игрока «Баварии» наотрез отказалась ехать в Россию

16:24Сегодня

«Ливерпуль» выдал рекордную победную серию в АПЛ в истории клуба

Спорт00:0424 августа

«Я не хочу терять праздник!»

Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
12:06Сегодня

Российский хоккейный вратарь пропустил шайбу после броска с центра площадки

15:07Сегодня

Глава мирового хоккея прошелся по пойманному на кокаине Кузнецову

13:22Сегодня

Бывший игрок «Барселоны» отказал российским клубам

Спорт00:0721 августа

«Может, ему стоило руку отрубить?»

Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
10:35Сегодня

Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator

09:31Сегодня

Российский боец нокаутировал ударившего его в пах американца во втором бою

08:11Сегодня

PornHub назвал самых популярных футболистов ресурса

Россия
Сын российского бизнесмена прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Пьяный россиянин раздал стриптизершам 80 тысяч евро и пожаловался на кражу
«В болоте сидим, чтоб не поджариться»
Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
В Москве составили портрет типичного туриста
Все материалы
Мир
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit
«Там можно найти пришельцев»
 
Фанаты гольфа спрятались под деревом и попали под молнию
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Трамп рассказал о поддержке возвращения России в G7
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Лидеры «Большой семерки» отказали России
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна страны
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Харькове
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
В Харькове обрушился автомобильный мост
Все материалы
Экономика
США договорились торговать с Японией по-новому
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
В сборной WorldSkills Russia рассказали об ожидании эффекта олимпийских игр
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
В Чечне назвали седан из кортежа Путина слишком дорогим для Рамзана Кадырова
Медведев поставил вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Сокращение рабочих дней обсуждают в правительстве. Что ждет россиян?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
Росгвардия уволила отказавшегося помочь пострадавшему из-за шаурмы сотрудника
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Росгвардия решила закупить пистолеты-электрошокеры почти на 4 миллиона рублей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяного полицейского заподозрили в наезде на россиянина
Все материалы
Наука и техника
НАСА назвало дату повторной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Россия создаст новый самолет на замену Ан-2
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Су-57 усилят «русской отчаянностью»
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» одержал выездную победу и вышел на второе место в АПЛ
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
Игрок «Борнмута» забил мяч «Манчестер Сити» ударом в девятку со штрафного
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Семья бывшего игрока «Баварии» наотрез отказалась ехать в Россию
Неминуемые потери
Один из лидеров АПЛ точно не сможет победить в третьем туре
«Ливерпуль» выдал рекордную победную серию в АПЛ в истории клуба
Все материалы
Культура
Крутой отказался вернуть «Новую волну» в Юрмалу
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Сторонники Трампа обиделись на рэпера A$AP Rocky
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
Момент смертельного ДТП с режиссером «Закона каменных джунглей» попал на видео
Выставка «Щукин. Биография коллекции» в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
Партнерский материал
Всем на зависть
Эти картины стоят миллионы. Они должны были принадлежать французам, но достались русским
Православные активисты выступили против возвращения креста Покраса Лампаса
Все материалы
Интернет и СМИ
Мужчина лизнул чужое мороженое и был объявлен в розыск
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Instagram-модель оказалась торговкой несовершеннолетними девушками
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Известный телеведущий раскрыл «королевский» секрет похудения
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Репост видео с оружием обернулся для школьника арестом
Все материалы
Ценности
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Найден простой способ похудеть без диеты
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Созданы духи из человеческого пота
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Все материалы
Путешествия
12-летний ребенок утонул в детском лагере
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Больше половины российских туристов отказались тереть памятники на удачу
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Трап врезался в самолет в Шереметьево
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки
Все материалы
Из жизни
Британец снял на видео легендарное мифическое существо
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Производители секс-кукол рассказали о новом странном тренде в индустрии
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Огромный ядовитый паук под солнцезащитным козырьком напугал пассажира
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Женщина пожаловалась на воду в ухе и нашла там ядовитого паука
Все материалы
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Найдено «кладбище» из тысяч бракованных Mercedes-Benz
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
Все материалы
Дом
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Россиянам посоветовали подождать с ипотекой
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы