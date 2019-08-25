«Манчестер Сити» одержал выездную победу и вышел на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горожан. На дубль Серхио Агуэро и забитый мяч Рахима Стерлинга хозяева сумели ответить голом Гарри Уилсона после удара в девятку со штрафного.

После трех туров «Манчестер Сити» имеет в активе семь очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» набрал четыре очка и расположился на десятой строчке.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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