Игрок «Борнмута» забил мяч «Манчестер Сити» ударом в девятку со штрафного

Полузащитник «Борнмута» Гарри Уилсон поразил девятку ворот «Манчестер Сити» ударом со штрафного в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Гол валлийского хавбека случился на третьей добавленной к первому тайму минуте. На момент написания новости идет 80-я минута игры, «Сити» ведет со счетом 3:1.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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