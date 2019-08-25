«Тоттенхэм» на своем поле проиграл аутсайдеру АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле уступил «Ньюкаслу» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 27-й минуте забил форвард «сорок» Жоэлинтон.

После трех туров «шпоры» имеет в активе четыре очка и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Сороки» впервые победили в чемпионате и с тремя баллами расположились на 18-й строчке.

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