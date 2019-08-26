В Москве убивший пешехода и ставший вещдоком Mercedes тайно продали на запчасти

Автомобиль Mercedes E63, попавший в резонансное ДТП в центре Москвы 13 декабря 2016 года, тайно продали со спецстоянки за 1,65 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

ДТП произошло на Бауманской улице три года назад. Водитель автомобиля Mercedes 27-летний Александр Ломов, не справившись с управлением, сбил пешехода, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавший, 27-летний Юрий Карпов, погиб, а машина была найдена спустя некоторое время в Орликовом переулке.

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Ломов попытался скрыться, но был задержан в Германии и экстрадирован в Россию. В 2018 году он был приговорен к двум годам лишения свободы. Между тем сам Mercedes E63 принадлежал 28-летнему уроженцу Грузии Карену Губасаряну, который в июле 2019 года решил вернуть машину себе.

Губасарян посетил спецстоянку, где ему сообщили, что Mercedes находится на другой спецстоянке. Однако машины там не оказалось. В итоге хозяин автомобиля провел собственное расследование и нашел его в разобранном виде в одном из столичных гаражей.

Кроме того, как отмечает Baza, объявление о продаже Mercedes E63 со спецстоянки было размещено в интернете. Неизвестные продавцы указали, что документы на машину утеряны, и попросили за нее 1,65 миллиона рублей.

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