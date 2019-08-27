Четыре матча чемпионата Европы-2020 обойдутся России в миллиарды рублей

Расходы на проведение четырех матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге составят около 6,3 миллиарда рублей. Эта цифра указывается в проекте постановления правительства «О программе подготовки организации российской части турнира», опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Из федерального бюджета будет выделено 2,586 миллиарда рублей, еще 3,729 миллиарда — из бюджетов субъектов.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро-2020, а также четвертьфинал турнира. Он пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи финальной стадии примут 12 европейских городов. В мае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил цены на билеты. На матчи группового этапа в Санкт-Петербурге можно будет попасть, заплатив от 50 до 185 евро, а билеты на 1/4 финала турнира обойдутся фанатам в сумму от 75 до 225 евро.

Летом 2018 года в России прошел чемпионат мира по футболу. На его организацию, по оценкам оргкомитета, было потрачено 688 миллиардов рублей. Суммарное же влияние турнира на ВВП России составило 952 миллиарда рублей за пять лет.

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