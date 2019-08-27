В «Локомотиве» появился еще один чемпион Европы

Московский «Локомотив» на своем сайте объявил о переходе полузащитника «Интера» Жоау Мариу. Португалец проведет сезон-2019/2020 в составе железнодорожников на правах аренды.

Отмечается, что в договоре между клубами имеется пункт о возможности полноценного трансфера Мариу в «Локомотив». В новом клубе игрок выбрал 23-й номер. «Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашем клубе. Мариу — универсальный футболист, умный парень и достойный человек», — отметил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

О том, что «Локомотив» близок к аренде Мариу, стало известно 26 августа. Сообщалось, что клуб сможет выкупить футболиста по окончании сезона за 18 миллионов евро.

26-летний полузащитник играет в «Интере» с 2016 года, зимой 2018-го он находился в аренде в лондонском «Вест Хэме». Также Мариу выступал за лиссабонский «Спортинг», с которым становился обладателем Кубка Португалии. В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

В «Локомотиве» также играет автор победного гола в финале Евро-2016 — нападающий Эдер. Партнер Мариу по сборной Португалии выступает за железнодорожников с 2017 года.

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