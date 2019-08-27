Новые стратегические партнеры появятся у подмосковных колледжей этой осенью, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 26 августа.

«В области продолжается реализация концепции губернатора "Каждому колледжу — стратегического партнера". Она подразумевает тесное взаимодействие предприятий с образовательными учреждениями», — сказала она.

По ее словам, в ближайшее время будет подписано соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом. Предприятию требуются специалисты по мясопереработке, логистике и реализации продукции, уточнила она.

Кроме того, запланировано подписание соглашений с Мытищинским машиностроительным заводом, Коломенским заводом, агрохолдингом «Новые аграрные технологии» и занимающимся разработкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) предприятием «Алмаз».

Министр напомнила, что в настоящее время с образовательными учреждениями региона сотрудничают компании Mercedes, «Ростелеком», Hino Motors, «Яхрома-Лада», аэропорты Шереметьево и Домодедово.