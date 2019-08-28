Порье представил победу над Нурмагомедовым и выбрал следующую жертву

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье выбрал оппонента на случай, если он успешно объединит титулы после победы над россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Его слова приводит Mirror.

30-летний американец считает, что в случае победы над Нурмагомедовым его следующим оппонентом должен стать Тони Фергюсон. «Хотя сперва я должен сосредоточиться на бою с Хабибом. Впереди 25 минут чемпионского боя», — заявил Порье.

Порье сразится с Нурмагомедовым в главном поединке турнира UFC 242. Россиянину предстоит защитить титул чемпиона UFC в легком весе. Американец выступит в статусе временного чемпиона.

Для Нурмагомедова эта защита станет второй. В октябре 2018-го россиянин одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и записал на свой счет 27-ю победу в 27 поединках.

Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Фергюсон — бывший временный чемпион в легком весе. Бой американца против Нурмагомедова должен был возглавить UFC 223, однако из-за травмы американца россиянину пришлось выйти в октагон против Эла Яквинты.

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