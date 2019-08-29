Назарбаев захотел гарантий безопасности

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал выстроить новую систему контроля над ядерным оружием и его распространением по миру. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо пересмотреть архаичную концепцию стратегической стабильности на основе ядерного оружия. В итоге важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений», — считает Назарбаев.

Он отметил, что крайне актуальным является вопрос о внедрении эффективной системы юридически обязательных гарантий безопасности со стороны ядерных держав, которые должны быть предоставлены безъядерным странам и государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия.

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«Без этой меры ждать прекращения попыток обрести ядерное оружие со стороны пороговых стран является как минимум наивным. То есть, мы, ядерные страны, будем сохранять и совершенствовать ядерное оружие, а вы все, уничтожьте и запретите. Нереально. Несправедливо», — подчеркнул Назарбаев.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия вместе с Вашингтоном. Незадолго до этого стало известно, что США готовят проект нового трехстороннего соглашения, участниками которого станут Вашингтон, Москва и Пекин.

В 1992 году Казахстан подписал так называемый Лиссабонский протокол о признании республики неядерным государством. В 1994 году Алма-Ата, Москва, Лондон и Вашингтон подписали также Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Казахстана к Договору о нераспространении ядерного оружия. Позже к гарантиям присоединились Китай и Франция.

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