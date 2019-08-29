У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике в Twitter-аккаунте сообщил, что у него умерла девятилетняя дочь Хана.
Пять месяцев девочка боролась с остеосаркомой — раком костей. «Ты будешь путеводной звездой для нашей семьи. Покойся с миром, дорогая моя», — написал Энрике.
Этим летом он покинул пост главного тренера сборной Испании из-за болезни ребенка. Вместо него сборную возглавил Роберто Морено, который ранее был ассистентом Энрике.
Энрике возглавлял сборную Испании с 9 июля 2018 года. Под его руководством национальная команда провела десять матчей, в которых одержала восемь побед и потерпела два поражения.
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