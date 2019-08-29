На МКС включилась тревога

В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация. Об этом рассказал космонавт Алексей Овчинин, пишет РИА Новости.

По словам Овчинина, сирена сработала из-за высокого содержания кислорода в российском модуле «Звезда». На данный момент на борту МКС находятся космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты НАСА Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган, а также астронавт ЕКА Лука Пармитано. Скворцов добавил, что давление воздуха в модуле составляет 747,5 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось о планах российских космонавтов выйти в открытый космос для демонтажа одного из компонентов, расположенных на внешней стороне пристыкованного пилотируемого корабля «Союз МС». Также при выходе в открытый космос они обновят научное оборудование и сменную панель системы терморегулирования модуля «Заря» станции.

Пуск ракеты «Союз-ФГ» с «Союзом МС-15» с космодрома Байконур к МКС намечен на 25 сентября. Космический корабль доставит на околоземную орбиту россиянина Олега Скрипочку, американку Джессику Меир и первого арабского астронавта — гражданина ОАЭ Хазза аль-Мансури.

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