Европа использует Россию как подстраховку от США

Европа может продолжить использовать российские космические корабли «Союз МС» для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в качестве подстраховки на случай неполадок с американскими пилотируемыми кораблями, заявил РИА Новости член исполнительного совета Германского центра авиации и космонавтики профессор Хансйорг Диттус.

«Если... в будущем будут существовать [возможности того], что НАСА снова начнет летать на собственных кораблях, тогда первостепенный выбор будет летать с ним. Тем не менее это еще не тот случай. Сейчас все, что бы мы ни делали в космосе, основано на транспортных возможностях здесь, в России, и я не могу представить, что в будущем от этого полностью откажутся. Нам всегда нужны альтернативы, нам всегда нужна подстраховка на тот случай, если что-то не сработает», — сказал специалист.

29 августа глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что продолжение полетов европейских астронавтов на «Союз МС» потребует заключения прямого соглашения с «Роскосмосом».

Днем ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель сообщил, что итальянец Лука Пармитано в ближайшие годы может стать последним европейцем, который воспользуется российскими услугами по доставке людей на околоземную орбиту. Об этом также утверждалось в июле. Комментируя августовское заявление Пишеля, космонавт Павел Виноградов связал позицию ЕКА касательно «Союз МС» с желанием США разрушить сотрудничество между Россией и европейскими партнерами.

В марте американская компания SpaceX впервые запустила к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon в беспилотном режиме.

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В июне 2018 года источник в европейской космической отрасли сообщил, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с экваториального космодрома Куру (Французская Гвиана) в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями.

В сентябре 2014 года компании SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

С июля 2011 года доставка людей на МКС осуществляется исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными пилотируемыми кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

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