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Ягудин вспомнил о спасительной для его карьеры бутылочке вина

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Алексей Ягудин

Российский фигурист Алексей Ягудин в эфире Первого канала рассказал о желании завершить карьеру за полгода до Олимпийских игр 2002 года.

Ягудин вспомнил, что пригласил своего тренера Татьяну Тарасову на ужин. Когда он захотел сообщить ей о своем решении, Тарасова предложила фигуристу выпить бутылочку вина. После первой бутылки он вновь хотел заговорить с ней о деле, но тренер предложила выпить вторую.

После фигурист все-таки сообщил ей о желании завершить карьеру, на что Тарасова ответила: «Леш, полгода осталось. Давай все-таки на Олимпиаду заедем? Серебро, бронза, как получится. Медаль Олимпиады тебе в любом случае пригодится в будущем». Тогда фигурист решил участвовать в Играх.

В апреле этого года Ягудин признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. По его словам, от проблем его спасла Тарасова.

На Играх-2002 фигурист завоевал золотую медаль. Также он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года.

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