Московские вокзалы застроят жильем

«Российские железные дороги» (РЖД) займутся модернизацией московских вокзалов и преобразованием прилегающих к ним территорий под бизнес-проекты и жилье. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщили источники, близкие к организации. Позднее пресс-служба РЖД подтвердила ТАСС свои планы по застройке.

Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала вместе с грузовым двором «Москва-Бутырская», а также грузового двора «Москва-II — Митьково» в Сокольниках. Общая площадь этих территорий составляет 177 гектаров, вокзалы и перроны занимают 22,9 гектара. Только на смене статуса недвижимости компания заработает около 10 миллиардов рублей.

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В пресс-службе РЖД заявили, что не планируют самостоятельно заниматься застройкой и привлекут профессиональных инвесторов — агентство «Дом.рф», принадлежащее госкорпорации ВЭБ.РФ. Следующим этапом сотрудничества РЖД и «Дом.рф» станет реновация Киевского направления Московской железной дороги.

РЖД надеются после модернизации улучшить обслуживание пассажиров на вокзалах и получить большую отдачу от собственных активов. По оценке регионального директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Владислава Николаева, при продаже инвесторам около 150 гектаров РЖД может получить 15-30 миллиардов рублей. Но Николаев уточнил, что на продажу может быть выставлено меньше 150 гектаров, поскольку часть этой территории необходима для сохранения железнодорожной инфраструктуры.

В июне 2019 года РЖД заключили соглашение о развитии территории Рижского грузового двора в Москве совместно с «Дом.рф». Территория бывшей промышленной зоны будет застроена административными, коммерческими и жилыми объектами, также планируется разместить новую штаб-квартиру РЖД. Объем инвестиций эксперты оценивают в 100-200 миллиардов рублей.

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