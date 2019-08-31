Надаль спас ребенка на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль спас ребенка, оказавшегося в давке во время автограф-сессии во время Открытого чемпионата США (US Open). Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира.

Надаль раздавал автографы, когда увидел плачущего мальчика, зажатого толпой болельщиков. Испанец поднял ребенка на руки и вытащил за ограждение. Он успокоил мальчика и расписался на его бейсболке.

Надаль вышел в третий раунд US Open, так как его соперник Танаси Коккинакис получил травму и не смог продолжить участие в турнире. В следующем круге испанец встретится с Чхун Хеном из Южной Кореи.

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