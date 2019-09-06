На Украине решили запугать Россию ракетой с камушками

Депутат Киевского горсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк предложил запустить в Москву «ракету с камушками», чтобы запугать Россию. Об этом он сказал на молодежном семинаре «Школа патриотизма», запись выступления доступна на YouTube.

Такое предложение депутат выдвинул из-за неразвитости украинского арсенала. Он, в частности, обратил внимание, что у Киева нет ядерного вооружения, а украинские ракеты не смогут долететь до российской столицы.

Тем не менее, чтобы «запугать» Россию, Сиротюк предлагает использовать космическую ракету, которая точно «может долететь до Москвы». «На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть, — с камушками, динамитом, пока что неядерную, но она тоже несет угрозу», — сказал он.

30 июля ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что с прекращением действия российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности у Украины становятся «развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора». По его словам, эти ракеты могут быть и без ядерных зарядов.

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