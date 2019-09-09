США захотели нового обмена заключенными между Украиной и Россией

Вашингтон считает важным произошедший в выходные обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом в ночь на 9 сентября написал на своей странице в Twitter советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы надеемся в будущем увидеть воссоединение большего числа украинских заключенных с семьями», — отметил Болтон и добавил, что американская сторона продолжит поддерживать народ Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп поздравил страны с обменом. «Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру», — написал он.
Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Завершение процесса ожидалось 30 августа, однако не состоялось по неизвестной причине.
Обмен прошел по формуле «35 на 35». В Москву, в частности, отправились главред портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и экс-командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах. Россия передала Украине режиссера Олега Сенцова и всех задержанных в Керченском проливе моряков.