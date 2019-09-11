В деле Кирилла Серебренникова нашли нарушения

С режиссера Кирилла Серебренникова снята подписка о невыезде, его уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» возвращено в прокуратуру в связи с нарушениями. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, вернуть дело в прокуратуру постановила судья Ирина Аккуратова — по ее мнению, в обвинительном заключении по делу имеются нарушения, неустранимые в рамках судебного следствия, и противоречия, мешающие вынесению приговора.

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Между тем сторона обвинения выступила против инициативы суда: прокурор Михаил Резниченко отметил, что суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет. Подсудимые и адвокаты согласились с решением суда.

22 апреля сообщалось, что Мосгорсуд объяснил освобождение из-под домашнего ареста режиссера Серебренникова, а также других фигурантов дела «Седьмой студии».

Об освобождении троих фигурантов дела стало известно 8 апреля. До этого Басманный суд Москвы арестовал квартиру, машину и денежные средства Серебренникова.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский проходят по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Все они, за исключением Малобродского, ранее были помещены под домашний арест.

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