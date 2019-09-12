Обрушение российского стадиона попало на видео

Издание om1.ru на своем YouTube-канале опубликовало видео обрушения хоккейной «Арены Омск». Процесс контролировался рабочими.

На кадры попал момент полного обрушения конструкции. Рабочие подломили центральные опоры стадиона, здание обвалилось на место, где была ледовая площадка. Ранее «Арена Омск» была признана аварийной.

Омский «Авангард», которые ранее использовал стадион как домашний, с лета 2018 года на ней не играет. Клуб Континентальной хоккейной лиги временно переехал в подмосковную Балашиху.

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