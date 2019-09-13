Семин вступился за затравленного из-за прически ученика и извинился за взрослых

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вступился за российского школьника, которого одна из школ Красноярского края захотела отстранить от занятий из-за прически в стиле футболиста Златана Ибрагимовича. Обращение опубликовано в Instagram-аккаунте специалиста.

Семин сказал ребенку, что взрослые в этой ситуации не правы, и попросил его извинить их. Также он позвал школьника в «Локомотив», когда тот вырастет в нового Ибрагимовича. «Удачи тебе, все будет хорошо», — заключил Семин.

О том, что школьника захотели отстранить от занятий из-за прически, стало известно 9 сентября. Родители были не против внешнего вида ребенка, однако педагоги настаивали на том, что это противоречит уставу учебного заведения. Позднее министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями четвероклассника из Сосновоборска и признала прическу его личным делом.

Пользователи соцсетей также просили самого Ибрагимовича вступиться за четвероклассника. Они отправляли шведу сообщения, а также запустили флешмоб с хештегом #ProkhorNeedYourHelp.

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