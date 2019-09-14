Новичок АПЛ продлил серию матчей без побед в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил «Саутгемптону» в мачте пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 14 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победный мяч на 66-й минуте после сольного прохода на свой счет записал полузащитник «святых» Мусса Дженепо.

«Шеффилд Юнайтед», вернувшийся в АПЛ в этом сезоне, не может победить на протяжении трех матчей. «Клинки» имеют в активе пять очков и располагаются на 13-м месте в чемпионате. «Саутгемптон» набрал семь баллов, с которыми находится на десятой строчке.

«Шеффилд» в следующем туре 21 сентября на выезде сыграет с «Эвертоном». «Саутгемптон» днем ранее примет «Борнмут».

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