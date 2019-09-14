На Украине захотели соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о необходимости соединить Балтийское и Черное моря. Об этом он сказал, выступая на проходящей в Киеве 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает издание «Укринформ».

По его словам, этот проект входит в планы нынешнего правительства наряду с другими масштабными инфраструктурными проектами. Соединение двух морей он назвал «абсолютно реальным». «Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, а чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать», — отметил он.

Ранее Гончарук заявил, что Киеву необходимо искать способы сосуществования с Россией. Он заверил, что Киев будет опираться на прагматичный подход, и привел в качестве примера политику президента США Дональда Трампа. «Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра с партией «Слуга народа» на совещании фракции перед первым пленарным заседанием нового созыва Верховной Рады 29 августа. Политическую карьеру Гончарук начал еще при Порошенко, он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. При этом во время президентской кампании он отметился критикой Зеленского.

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