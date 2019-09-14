«Тоттенхэм» прервал трехматчевую серию без побед в АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. На десятой минуте «шпор» вперед вывел Сон Хын Мин, через 11 минут мяч в свои ворота отправил защитник гостей Патрик ван Анхольт. На 23-й минуте Сон оформил дубль, а под занавес первого тайма отличился Эрик Ламела.

Для «Тоттенхэма» победа стала второй в чемпионате, последний раз команда выигрывала в первом туре. В активе лондонцев восемь очков, они занимают третье место в чемпионате. «Кристал Пэлас» набрал семь очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 21 сентября на выезде сыграет с «Лестером». «Кристал Пэлас» днем позже примет «Вулверхэмптон».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!