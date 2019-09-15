Названо возможное место госпитализации Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк может находиться в медицинском центре в Москве. Об этом сообщает Nation News со ссылкой на источники.

По их данным, актрису доставили в частный медицинский центр в Мещанском районе столицы около станции метро «Проспект Мира». Кроме того, отмечается, что Заворотнюк ввели в искусственную кому.

Вечером 14 сентября в больницу к Заворотнюк срочно прибыли ее мать и муж Петр Чернышев. В тот же день врачи прекратили интенсивное лечение актрисы. Такое решение было принято после ухудшения состояния артистки. Позднее ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как предполагают нейрохирурги, медики отказались от дальнейшего лечения из-за того, что глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. Она прорастает сквозь здоровые ткани, и нельзя четко определить ее размеры. На последних стадиях развития болезни лекарства могут не помочь, а риск от их приема превышает возможную пользу.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию и сообщил, что Заворотнюк сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

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