Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, Стас Христов заявил, что не вправе раскрывать подробности о ее состоянии. Об этом в воскресенье, 15 сентября, он сообщил в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — сказал он.

Ранее в воскресенье Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в связи с тем, что она не может дышать самостоятельно. Отмечалось, что состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов. Вечером 14 сентября в больницу к актрисе срочно прибыли ее мать и муж Петр Чернышев.

13 сентября стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов. Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга.

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