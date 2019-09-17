Показан талисман Олимпиады-2022

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года показал официальный талисман соревнований. Им стала панда по имени Бин Двень Двень.

«У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта», — описали организаторы талисман. По их задумке, Бин Двень Двень сможет поделиться олимпийским духом со всем миром.

Талисманом Паралимпийских игр стал Сюэ Жун Жун — человек в форме китайского фонарика. «Он уже согрел наши сердца», — говорится в описании.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет там же с 4 по 13 марта.

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