Спорт
 
Лион
Лион, Франция
Сегодня
Начало в 19:55 (МСК)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Лига чемпионов • Группа G. 1-й тур
Наполи
Неаполь, Италия
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лига чемпионов • Группа E. 1-й тур
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Барселона
Барселона, Испания
Лига чемпионов • Группа F. 1-й тур
Челси
Лондон, Англия
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Валенсия
Валенсия, Испания
Лига чемпионов • Группа H. 1-й тур
Олимпиакос
Пирей, Греция
Завтра
Начало в 19:55 (МСК)
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Лига чемпионов • Группа B. 1-й тур
ПСЖ
Париж, Франция
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Лига чемпионов • Группа А. 1-й тур
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Лига чемпионов • Группа C. 1-й тур
Атлетико М
Мадрид, Испания
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Ювентус
Турин, Италия
Лига чемпионов • Группа D. 1-й тур
Байер
Леверкузен, Германия
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Локомотив М
Москва, Россия
Лига чемпионов • Группа D. 1-й тур
Последние новости
У российского чиновника отобрали девять миллиардов рублей
Найдено самое массивное «атомное ядро» величиной с город
Украина приготовилась зимовать с газом
Саудовская Аравия обрушила нефть
Правительство одобрило идею возродить вытрезвители в России
Сильный снегопад признали поводом прогулять работу
Лидер преступной России попросил вора в законе забыть о старом долге
Дочь британского принца проболталась об очередной беременности матери
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Новости партнеров

Показан талисман Олимпиады-2022

Перейти в «Мою Ленту»

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года показал официальный талисман соревнований. Им стала панда по имени Бин Двень Двень.

«У нее костюм из льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта», — описали организаторы талисман. По их задумке, Бин Двень Двень сможет поделиться олимпийским духом со всем миром.

Талисманом Паралимпийских игр стал Сюэ Жун Жун — человек в форме китайского фонарика. «Он уже согрел наши сердца», — говорится в описании.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет там же с 4 по 13 марта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Домрачева и Бьорндален помогут Китаю на Олимпиаде
Российские спортсмены оголились в годовщину Олимпиады в Сочи
В МОК усомнились в необходимости хоккея на Олимпиаде
Другие материалы рубрики
Спорт00:0316 сентября

Самый толстый — на ворота

Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
16:51Сегодня

В UFC появился первый узбек

16:27Сегодня

В АПЛ назвали лучший гол пятого тура

14:26Сегодня

Глава UFC последовал примеру Нурмагомедова

Спорт00:0314 сентября
Маргарита Мамун

«Не береги силы, не сдохнешь!»

Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
13:33Сегодня

В сборной недели АПЛ оказались по три футболиста «Челси» и «Ливерпуля»

13:04Сегодня

Мать Кокорина отреагировала на освобождение сына

12:15Сегодня

«Зенит» решил вернуть Кокорина на поле в обход правил

Спорт00:0312 сентября
Дэнни Дринкуотер

«Ломайте ему ноги»

Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
10:30Сегодня

«Зенит» вернул Кокорина

09:29Сегодня

Кокорин и Мамаев вышли на свободу

07:45Сегодня

Фото Тайсона Фьюри с 47 наложенными швами напугало болельщиков

Россия
Сильный снегопад признали поводом прогулять работу
«Назло держишь девушку за руку, назло живешь»
Их унижают, высмеивают и преследуют. Представители ЛГБТ — о жизни в атмосфере ненависти
Путин дал новое поручение по подтопленцам
«Гоша умирал три раза»
Дедушка отдаст внуку почку, но без дорогих лекарств мальчик не выживет. Нужна ваша помощь!
Россиянка решила зарядить телефон в ванной и умерла
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Создание единой базы данных россиян одобрили в Госдуме
Все материалы
Мир
Израиль нанес удар по «Хезболле» с помощью новейших F-35
Место происшествияДроны разбомбили нефтяной завод в Саудовской Аравии
Атака обрушила мировой рынок нефти. США готовы к военному ответу
Раскрыт сценарий учений «Центр-2019»
Raneen SawaftaПопутали берега
Евреи и арабы живут здесь вместе десятилетиями. Скоро тут может начаться третья мировая
Северокорейцы атаковали российских пограничников
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
В Пакистане мусульман арестовали за богохульство
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
«Сидит дед у разбомбленного дома и плачет»
Военкор о первых ополченцах и первых обстрелах мирных жителей в Донбассе
Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Объявленных в розыск экс-депутатов Верховной Рады отпустили на поруки
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
Все материалы
Экономика
Саудовская Аравия обрушила нефть
Восточный рывок
Эти страны страдали от советского прошлого. Теперь они спасают экономику Европы
Названа угроза запрета баров в жилых домах
«Денег примадонна так и не получила»
 
Полет МС-21 показали на видео
Климатические перспективы
Как России реализовывать Парижское соглашение по климату
Атака дронов на Саудовскую Аравию оставит мир без нефти
Все материалы
Силовые структуры
Лидер преступной России попросил вора в законе забыть о старом долге
Александр СатлаевСледствие по телу
Российский следователь-насильник сам раскрывал свои преступления. Его ищут по всему миру
У российского чиновника отобрали девять миллиардов рублей
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянину отменили штраф за выбитый зуб полицейского
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
Водитель BMW в драке откусил ухо водителю другого BMW
Все материалы
Наука и техника
Подтвержден отказ коллектора «Союз МС-11»
«Всеобщий страх и крушение надежд»
Сталин создал новое общество. Оно живет в России до сих пор
Последние «Протон-М» пересчитали
Обреченный мир
Ученые следят за гибелью ледников Гренландии. Под угрозой будущее планеты
США решили заменить F-22 и F-35
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Россия создаст «Союз-2М»
Все материалы
Спорт
В UFC появился первый узбек
Самый толстый — на ворота
Этот вратарь весил 170 килограммов. Он ломал перекладины и соперников
В АПЛ назвали лучший гол пятого тура
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
Глава UFC последовал примеру Нурмагомедова
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
В сборной недели АПЛ оказались по три футболиста «Челси» и «Ливерпуля»
Все материалы
Культура
Люк Бессон попал под суд за отказ убивать оленей
«Влияние Тарковского останется со мной до самой смерти»
Тайный гений черной документалистики, который стал звездой современного искусства
Умер народный артист России Валерий Успенский
Спектакль «Барокко»Тут вам не Нью-Йорк
Страх, аресты, самоцензура: как устроен политический театр в России
Знаменитости выступили в поддержку севшего за вывихнутое плечо омоновца актера
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»
Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант в форме сантехника высмеял телефонные разговоры Собчак и Малахова
«Я породил монстра»
Как юный романтик хотел свободы слова, а создал «самое отвратительное место в интернете»
Популярный мессенджер сохранял фото пользователей на чужих устройствах
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Продающих товары через интернет россиян атаковал опасный троян
Все материалы
Ценности
Модный бренд «украсил» одежду дырами от пуль и был обруган
«В детстве я никогда не видел бигмака и не пил колы»
Этот грузинский дизайнер заставил мир полюбить воровские наколки, русский мат и всю Россию
Сердобольные дети отдали затравленному бедному однокласснику свою одежду
«Жила и умерла королевой и девственницей»
Платья, бриллианты и никаких мужчин: роскошная жизнь Елизаветы I
Самая тучная в мире модель сняла себя в белье и встревожила фанатов
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Белла Хадид вышла на публику в прозрачном топе без белья
Все материалы
Путешествия
Туристы назвали самую большую проблему российских курортов
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Цены на билеты в Крым сравнили с зарплатами россиян
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Мужчина прокатил бездыханную пьяную туристку по городу на скутере и прославился
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Названы причины частой смерти россиян в Турции
Все материалы
Из жизни
Дочь британского принца проболталась об очередной беременности матери
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Сбежавшая черепаха проползла несколько кварталов за 15 месяцев
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мужчина дважды поборол рак и неожиданно стал миллионером
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Бывший капитан российского спецназа стал мастером маникюра
Все материалы
Старинные автомобили Франкфурта
Некоторые автомобили на выставке IAA можно купить. Но они мало кому по карману
Мы ждали такую «Ладу» 50 лет
Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Представлена «другая» Toyota Corolla
Mazda раскрыла дату премьеры первого электрокара
Электромобили пустят на выделенные полосы после 2020 года
Все материалы
Дом
Мошенница отобрала у узницы концлагеря квартиру в Санкт-Петербурге
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
В России вырос спрос на роскошные загородные дома
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
В России разработали первый отечественный УЗИ-сканнер
Названы преимущества сельских школ перед городскими
Все материалы