Молния ударила в футболистов прямо во время матча

Во время футбольного матча на Ямайке в поле ударила молния. Об этом сообщает Loop Jamaica.

Инцидент произошел во время встречи команд «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж». На 82-й минуте двое футболистов упали после внезапной вспышки. Как оказалось, в газон ударила молния. Спортсмены были доставлены в больницу. Также отмечается, что в результате удара пострадали и другие футболисты. Степень тяжести полученных ими увечий не уточняется.

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