«Россети» начали цифровую модернизацию в Удмуртии

Оператор электрических сетей — компания «Россети» запустила проект цифровой модернизации городских диспетчерских пунктов в Удмуртии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. Торжественную церемонию старта первого цифрового городского диспетчерского пункта (ГДП) в Ижевске провели генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Диспетчерский пункт в режиме онлайн будет управлять всем электросетевым комплексом Ижевска. С помощью современных цифровых каналов связи и информационных систем диспетчеры смогут оперативно контролировать состояние электросетевых объектов. ГДП в реальном времени сможет увидеть, как идет процесс эксплуатации и проведение ремонтов электросетевого оборудования. Диспетчеры моментально смогут анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Часть операций будет выполняться в автоматическом режиме.

В результате на порядки сократится продолжительность технологических сбоев в электросетях столицы республики и будут выведены на качественно новый уровень клиентские сервисы. Ижевский ГДП создан в рамках проекта «Цифровая Трансформация 2030», который «Россети» реализуют во исполнение указа президента России Владимира Путина.

Запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дает старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании, отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. «Городские диспетчерские пункты будут создаваться для управления сетями в городах с населением свыше 100 тысяч человек, а для управления электросетевым комплексом целых регионов мы создаем единые цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электрических сетей. В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять центров управления сетями, два цифровых района электрических сетей, установлено более 480 тысяч интеллектуальных приборов учета», — подчеркнул Павел Ливинский.

«Заключенные с «Россетями» соглашения эффективно выполняются и уже принесли ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории республики. Успешно проведена консолидация сетевых активов, сегодня открыт современный, инновационный диспетчерский пункт, осуществляются иные проекты в рамках концепции цифровой трансформации, — все это инвестиции в улучшение качества жизни потребителей Удмуртской Республики», — отметил Александр Бречалов.