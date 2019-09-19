Российских чиновников уличили в хищении миллионов у Соловецкого монастыря

Басманный суд Москвы арестовал до 12 ноября бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Юнона Царева.
Чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве. По делу также проходит заместитель директора этого же департамента Павел Мосолов. Им вменяются пять преступных эпизодов на общую сумму 20 миллионов рублей. Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря, уточнил адвокат одного из фигурантов дела.
Вместе с чиновниками были задержаны бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева, следствие также просит их арестовать.
Во время обыска у Цветнова было изъято 25 миллионов рублей и дорогостоящие украшения, «которые им не могли быть приобретены на законные доходы», заявил в суде следователь.
Вину никто из фигурантов дела не признал.
Цветнов сообщил судье, что уволился из Министерства культуры полтора года назад. До своего задержания, о котором стало известно 19 сентября, он возглавлял центр сохранения объектов культурного наследия в подконтрольном Минстрою федеральном автономном учреждении «РосКапСтрой».
Адвокат пояснил, что уголовное дело в отношении Цветнова, Мосолова и двух бизнесменов появилось из дела бывшего замглавы Минкульта Григория Пирумова, так называемого «дела реставраторов». 24 января сообщалось, что Мосгорсуд в два раза увеличил ему срок наказания с полутора до трех лет лишения свободы.