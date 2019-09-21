Дальневосточная молодежь посоревнуется в экстремальных видах спорта

Во Владивостоке открылся фестиваль экстремальных видов спорта «Мосты». Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает ТАСС.

Фестиваль продлится два дня. В ходе него пройдут соревнования по трем дисциплинам: скейтбордингу и BMX (трюковой велосипед), которые являются олимпийскими видами спорта, а также по kickscooter (трюковой самокат).

Принять участие в соревнованиях смогут юные спортсмены в возрасте от восьми до 16 лет. По словам президента федерации экстремальных видов спорта Приморского края и организатора фестиваля Дениса Горбунова, к настоящему времени зарегистрировались уже более 100 участников.

«Представлен почти весь Дальний Восток, это ребята из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Корсакова», — отметил Горбунов, добавив, что регистрация будет идти всю субботу.

Ожидается, что спортсмены в течение двух дней будут демонстрировать свое мастерство на территории скейт-парка. В итоге лучшие из них получат звание чемпионов региона и призы.

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