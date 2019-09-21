Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о возможном появлении в составе футбольного клуба «Крылья Советов» бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По мнению политика, хавбек не может служить примером для молодежи самарского клуба. «Мы строим новую команду. У нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Павел послужил бы правильным ориентиром», — посчитал Азаров. Он подчеркнул, что по данной причине «Крылья» не станут приобретать игрока.

20 сентября стало известно, что «Краснодар» расторг договор с Мамаевым. После этого СМИ заговорили о возможном трансфере футболиста в столичное «Динамо». «Крылья Советов» также назывались в числе клубов, претендующих на Мамаева.

Футболист был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с ним на свободу вышел форвард «Зенита» Александр Кокорин. Они были осуждены из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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