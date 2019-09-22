Московский экофестиваль в защиту леса собрал более 30 тысяч человек

Первый московский экофестиваль в поддержку всероссийской акции «Сохраним лес», который прошел в Парке Горького в субботу, 21 сентября, собрал более 32 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Как отмечается, посетителям рассказали о правилах посадки деревьев, после чего они смогли посадить выданные им саженцы. Те, кто не смог лично приехать в парк, получили возможность принять участие в акции онлайн: на специальной платформе можно было выбрать регион, вид саженца и назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат.

Также гости фестиваля помогли очистить дно Голицынского пруда от мусора, смогли принять участие более чем в 50 мастер-классах и послушать лекции, посвященные экологии. Кроме того, на площадке фестиваля можно было приобрести товары, сделанные из вторсырья и экопродукты.

Отдельную программу организаторы подготовили и для юных горожан. Также перед гостями выступили популярные исполнители - #2Маши, Ольга Бузова, «Дискотека Авария», IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.

Всероссийская акция по восстановлению леса после пожаров «Сохраним лес» продлится до 31 октября. Присоединиться к ней могут все желающие. На сайте Сохранимлес.рф есть интерактивная карта, на которой отмечены точки с местами высадки саженцев и информацией о дате, времени, а также контактами координатора. Всего акция охватит 80 регионов. Ожидается, что ее участниками станут более 3 миллионов человек.

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