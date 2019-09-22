В Турции туристам разрешили бить посуду и ломать телевизоры

Одна из турецких гостиниц разрешила своим постояльцам бить посуду, телевизоры, компьютеры и ломать мебель. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, находящаяся в Аланье гостиница оборудовала специальные комнаты ярости, где переодетые в защитную одежду постояльцы смогут разрушать все, что захотят, — от бутылок до мебели и различной бытовой и компьютерной техники. Таким образом гости могут снять стресс или просто разнообразить свой отдых.

В отеле рассказали, что комнаты пользуются наибольшей популярностью у мужчин от 18 до 38 лет, в основном, у бизнесменов или программистов. Чаще всего их посещают туристы из Германии, скандинавских стран, Великобритании и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что торговцы и ремесленники турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат All Inclusive («все включено») в некоторых отелях. По их словам, система не дает путешественникам возможности ездить по стране и тратить деньги на другие товары и услуги.

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