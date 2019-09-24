Гол полузащитника «Челси» признан лучшим в шестом туре АПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Челси» Н'Голо Канте стал автором лучшего гола в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Французский хавбек отличился во втором тайме матча против «Ливерпуля» (1:2) ударом в девятку с линии штрафной.

В пятерку лучших взятий ворот также вошли мячи Джеймса Мэддисона («Лестер»), Кевина де Брейне («Манчестер Сити»), Аарона Крессвела («Вест Хэм») и Трента-Александра Арнольда («Ливерпуль»).

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