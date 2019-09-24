В России захотели охватить терапией почти всех пациентов с ВИЧ

В Минздраве планируют к концу года охватить антиретровирусной терапией до 75 процентов россиян с ВИЧ. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС во вторник, 24 сентября.

По ее словам, три года назад антиретровирусной терапией было охвачено примерно 26 процентов пациентов, а к 2019 году этот показатель составил уже 65 процентов. «К концу года мы выйдем на 75 процентов и в течение нескольких месяцев мы должны будем достичь того, чтобы во всех регионах охват был не менее 75 процентов. И в конце 2020 года мы выйдем на 90 процентов», — сказала Скворцова.

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Кроме того, министр отметила, что число россиян с ВИЧ распределяется неравномерно по всей стране. «У нас есть 20 регионов с высокой заболеваемостью, достаточно тревожных, с высокой заболеваемостью и высокой распространенностью. Поэтому мы хотим сделать акцент на этих регионах, и в этих регионах выйти быстрее на 90-процентный охват», — уточнила она, отметив, что в России уже начали использовать международные схемы лечения, рекомендованные ВОЗ.

Ранее стало известно, что число пациентов с впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» за 10 лет увеличилось почти в полтора раза. Всего в России зарегистрировано 896 тысяч ВИЧ-положительных.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Кроме того, к концу 2022 года в России должна появиться сеть из 27 национальных медицинских исследовательских центров, которые будут помогать внедрять в больницах инновации и основанные на регулярно обновляемых клинических рекомендациях системы контроля качества медпомощи. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — Скворцова.

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