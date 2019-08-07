Названы регионы России с выросшей заболеваемостью ВИЧ

В Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Пермском крае в 2018 году существенно выросла заболеваемость ВИЧ. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава, с которым ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В 2018 году в России выявили почти 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их стало на 16 процентов больше по сравнению с 2017 годом. Регион также лидирует по числу новых пациентов с ВИЧ на 100 тысяч населения — 200,6 человека, или 4823 человека.

На втором месте по числу новых случаев ВИЧ — Кемеровская область, 165 человек на 100 тысяч населения. В прошлом году в регионе заболели 4447 человек. Как сообщили в местном СПИД-центре, в области живут 30,5 тысячи носителей вируса.

К лидерам по числу заболевших относятся еще 11 регионов: Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Самарская, Омская, Томская, Оренбургская области, Алтайский и Красноярский края и Ханты-Мансийский автономный округ. Там проживает половина всех заболевших ВИЧ в 2018 году россиян. Более 20 процентов новых ВИЧ-инфицированных в Ставропольском крае, Смоленской и Ярославской областях находятся в СИЗО и колониях.

РБК пришло к выводу, что только в 28 из 85 российских регионов заболеваемость ВИЧ за пять лет снизилась более чем на 2 процента. В Москве этот показатель сократился на 64 процента, в Московской области — на 43 процента, в Петербурге на 28 процентов, в Ленинградской области на 34 процента. Самый значительный рост заболеваемости в Воронежской области: в 2014 году количество заболевших составляло 8,3 человека на 100 тысяч, а в 2018-м — 35,3. В Камчатском крае заболеваемость выросла в 3,6 раза — с 15,8 до 56,7 человека на 100 тысяч.

Ранее в августе стало известно, что число пациентов с впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» за 10 лет увеличилось почти в полтора раза. Всего в России зарегистрировано 896 тысяч ВИЧ-положительных.

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